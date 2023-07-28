Москва 28 июля 2023, 14:41 Москвичи стали чаще покупать жилье в регионах Росреестр: московский спрос на жилье в регионах за полгода увеличился в 3,5 раза Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители Москвы в этом году стали в 3,5 раза чаще покупать недвижимость в регионах. При этом предпочтение отдавали жилью в Тверской области и Краснодарском крае, сообщили в столичном управлении Росреестра.

Чаще всего жители столицы направляли экстерриториальные заявления на недвижимость Подмосковья, Тверской области, Краснодарского края и Калужской области. Также у москвичей пользуются популярностью для покупки жилья такие регионы, как Владимирская, Тульская области, Республика Крым, Рязанская и Ярославская области. За полгода столичный Росреестр принял 96 773 таких заявок, что в 3,5 раза выше, чем в за аналогичный период прошлого года.

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Кроме того более 60% заявлений на оформление московской недвижимости в управление поступило из Подмосковья. Второе место по числу покупателей из регионов заняла Волгоградская область, далее следует Санкт-Петербург и Краснодарский край.

За последние полгода ведомство получило больше 30 тысяч заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости из других регионов России. Это на 82,4% больше, чем в прошлом году.

Ранее спрос на элитное жилье в Москве резко вырос за три месяца. Специалисты связали такую тенденцию с ростом курса валют.