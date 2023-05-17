Москва 17 мая 2023, 17:39 Москвичи стали чаще покупать парковочные места у города Ефимов: спрос на покупку машино‑мест у Москвы вырос на 20% по сравнению с 2022 годом Фото: freepik.com

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В столице вырос спрос на машино-места, которые продает город: с начала 2023 года реализовали 1,6 тысячи объекта общей площадью 24,9 тысячи «квадрата». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За три месяца этого года автовладельцы приобрели у Москвы на 20% больше парковочных мест, чем в 2022-м. Купить машино-места можно на торгах или без аукционов по преимущественному праву. Объекты находятся отдельных паркингах и в подземных стоянках жилых зданий.

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Больше всего парковочных мест продали в Северо-Западном административном округе — 354. На юге города жители купили 202 объекта. Замыкает тройку лидеров СВАО, где реализовали 149 машино-мест.

Собственники и наниматели жилья по договорам соцнайма вправе приобрести парковочные места со скидкой 40% от рыночной стоимости.

«С начала 2023 года москвичи купили таким способом 306 машино-мест рядом с домом. Число купленных ими объектов в три раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Участвовать в торгах может любой желающий, подав заранее заявку на аукцион.

Ранее Москва выставила на торги 57 парковочных мест на Славянском бульваре.