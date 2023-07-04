Москва 04 июля 2023, 15:28 Москвичи стали чаще обращаться в контактный центр Стройкомплекса столицы Единый контактный центр Стройкомплекса Москвы обработал 18,7 тысячи обращений за полгода Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Специалисты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы ответили на 18,7 тысячи запросов с января по июнь 2023 года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Город динамично развивается, по поручению мэра Москвы реализуются масштабные проекты, затрагивающие и преображающие каждый московский район, квартал, двор. Поэтому рост числа обращений ожидаем, люди хотят получить компетентный ответ на интересующие вопросы. Сергей Левкин Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

Он уточнил, что за аналогичный период прошлого года операторы получили 15 388 обращений.

Реклама

По его словам, для удобства обращающихся ввели несколько полезных опций. Например, запустили онлайн-консультации в формате видеоконференции, на которую можно записаться на mos.ru, чтобы специалисты ЕКЦ связались в назначенное время.

Также горожане получили возможность оставить голосовые сообщения по телефону контакт-центра в выходные и праздничные дни. Их оперативно обработают в рабочие часы.

Ранее стало известно, что десятки дизайнерских школ и детских садов появятся в Новой Москве через два года.