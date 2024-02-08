Москва 08 февраля 2024, 10:01 Москвичи смогут узнать о доступности онлайн-голосования на выборах президента Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах-2024 запустили в Москве Freepik

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На mos.ru запустили сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. С его помощью москвичи смогут узнать, можно ли отдать свой голос в онлайн формате, через терминал на любом участке или только на избирательном участке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Сервис доступен для авторизованных пользователей сайта mos.ru. В блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию необходимо нажать кнопку «Получить информацию». После этого система сообщит о способах голосования, которыми можно воспользоваться на выборах президента.

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В случае недоступности удобного варианта голосования сервис подскажет, как это исправить. Это может произойти из-за того, что в аккаунте нет необходимой информации, включая паспортных данных или СНИЛС. Если все сведения внесены правильно, но нужный способ голосования недоступен, нужно написать в техподдержку.

Отдать свой голос на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов ее проверки. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Кандидат в президенты России Владимир Путин также призвал доверенных лиц наладить обратную связь с людьми. Он также предложил им сформировать важные аспекты в работе на дальнейшую перспективу.