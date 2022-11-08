Москвичи смогут увидеть лунное затмение 8 ноября | 360°

Москва 08 ноября 2022, 01:53 Москвичи смогут увидеть лунное затмение 8 ноября Московский планетарий: 8 ноября жители смогут увидеть финальную стадию лунного затмения Unsplash

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Жители и гости столицы во вторник, 8 ноября, смогут увидеть финальную стадию полного лунного затмения. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

«В Москве практически все время затмения Луна находится под горизонтом. Она покажется над ним только к концу полутеневых фаз затмения, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56). Поэтому основная часть затмения из Москвы не видна», — отметили в пресс-службе.

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Полное затмение смогут наблюдать жители востока России, севера Гренландии и запада Северной Америки. Также его будет видно из акватории Тихого океана. Лунное затмение начнется в 11:01 по московскому времени и продлится до 16:56.

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Planetarium-moscow.ru

На сайте планетария уточнили, что максимальная фаза полного затмения наступит в 13:59. Луна будет находиться в тени Земли в общей сложности 85 минут.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода. Период между ними составляет две недели.

В конце октября пользователи поделились фотографиями солнечного затмения. Его смогли увидеть жители всей европейской территории России и Западной Сибири.