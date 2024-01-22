Москва 22 января 2024, 09:42 Москвичи смогут проще и быстрее получить статус предпенсионера Получение статуса предпенсионера на столичном сайте mos.ru упростили и ускорили Freepik

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На сайте mos.ru усовершенствовали форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. Теперь шаблон заявки содержит меньше пунктов, которые нужно обязательно заполнять, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса», — уточнила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

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Благодаря нововведению на mos.ru пользователям больше не нужно заполнять данные об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения сведений в документе, удостоверяющем личность, с информацией в удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Все сведения о заявителе будут проверять представители органов соцзащиты сами. Москвичам нужно будет прикрепить к заявлению скан-копии удостоверения только в том случае, если они в категории «Ветеран военной службы».

Статус полагается женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет со страховым стажем для назначения пенсии по старости, либо званиями «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы».

Россияне пенсионного и предпенсионного возраста также получат сразу несколько налоговых льгот. Они могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок.