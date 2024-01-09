Москва 09 января 2024, 18:59 Москвичи смогут приобрести более 60 машино-мест на западе столицы Гаман: более 60 парковочных мест на западе Москвы выставят на торги в январе Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Власти Москвы в январе выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«В январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 квадратного метра», — рассказал он.

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Охраняемая парковка находится по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, сооружение 1. Участники торгов смогут выбрать подходящий вариант исходя из габаритов машины.

Прием заявок на участие в аукционе на электронной площадке «Росэлторг» завершится 17 и 18 января в зависимости от выбранного объекта. Сами торги пройдут 29 и 30 января. Жители столицы смогут купить лот со скидкой до 45%. Подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

Кроме того, 10 машино-мест продадут с молотка в районе Якиманка в центре Москвы.