Москва 11 августа 2023, 17:20 Москвичи смогут построить дома на 11 земельных участках в новом округе столицы Москва предоставит 11 земельных участков для строительства частных домов в ТиНАО Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичам предоставят в собственность 11 земельных участков для строительства частных домов. Территории расположены в поселении Новофедоровском, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Перечень земельных участков для ИЖС, доступных для покупки на портале mos.ru, пополнится на 11 объектов общей площадью 1,3 гектара. Все они расположены в деревне Федоровское ТиНАО. Будущие владельцы смогут построить на них частные жилые дома площадью от 399 до 492 квадратных метров», — рассказал он.

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Участки расположены рядом с рекой Пахрой. Восемь из них имеют территорию в 12 соток, два — 11 соток и один — почти десять.

Выбрать подходящую территорию для строительства можно на сайте. В случае наличия нескольких желающих приобрести участок, проведут аукцион. Если других претендентов не будет, то участок отдадут за первоначально указанную стоимость.

Ранее целевое использование семи тысяч земельных участков проверили в Солнечногорске.