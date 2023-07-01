Москва 01 июля 2023, 15:17 Москвичи смогут подтвердить опыт добровольца на сайте «Мосволонтера» Московские добровольцы смогут подтвердить свой опыт на сайте «Мосволонтер» Сайт мэра и правительства Москвы

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У активистов появилась возможность подтвердить опыт в сфере добровольчества на «Мосволонтере». Баллы за добрые дела помогут поступить в вузы и устроиться на работу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь на сайте «Мосволонтера» есть возможность связать аккаунт с профилем на платформе «Добро.РФ» и внести проверенные часы в подтверждающий документ о добровольческом опыте. На первом этапе будут учитывать только помощь при организации центра «Мосволонтер».

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«Прохождение программ развития компетенций и получение благодарственных писем или других поощрений не будут переноситься», — уточнил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

На следующем этапе сведения этой платформы частично интегрируют на сайт «Мосволонтера». Привязать аккаунт нужно только один раз, потом данные будут обновляться автоматически. На процесс переноса будущих данных записей о волонтерском опыте уйдет не больше 14 дней. За это время организатору необходимо проставить часы всем помощникам.

За добровольческую информацию с ЛЭКВ некоторые вузы начисляют до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.

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