Москва 22 февраля 2024, 09:46 Москвичи смогут подать заявку на установку умного домофона через платформу «Электронный дом» Мэрия Москвы: установить видеодомофон можно с помощью «Электронного дома» Freepik

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В 30 московских многоквартирных домах уже установили умные домофоны. Они генерируют временные и постоянные коды для доступа в подъезд, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Современные видеодомофоны упрощают контроль за безопасностью. Приложение в смартфоне покажет, кто пришел.

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При этом открыть дверь гостю можно, не находясь в квартире, а просто нажав на кнопку в приложении. Сервис подберет коды для доступа в подъезд. Например, для курьеров и гостей они будут временными, а для близких — постоянными. Ограничений для смены кодов нет, но рекомендуется их периодически обновлять для безопасности.

Дверь в подъезд можно открывать и магнитным ключом или с при помощи трубки домофона в квартире. После установки домофона жильцы получат бесплатно по три ключа на семью.

Желающим установить домофон нужно подать заявку на платформе «Электронный дом».

В этом году в Москве планируют обновить больше 14,7 тысячи подъездов жилых домов. О начале ремонта жильцов предупредят заранее, разместив на стендах и в местах общего пользования соответствующее объявление.