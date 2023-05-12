12 мая 2023, 12:27
Москвичи смогут отправиться в круизы в 30 крупных городов России с Южного речного вокзала
Благодаря открытию Южного речного вокзала жители Москвы смогут отправиться в круизные путешествия в 30 крупных городов России. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
Открытие обновленного вокзала прошло 28 апреля, с этого момента площадку посетили более 22 тысяч человек. В ходе модернизации благоустроили прилегающую территорию, на крыше здания обустроили смотровую площадку.
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Отмечается, что за сезон Южный речной вокзал сможет принять около 300 тысяч посетителей.
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