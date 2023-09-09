Москва 09 сентября 2023, 08:54 Москвичи смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в парках и на ВДНХ в День города Аттракционы в парках Москвы и на ВДНХ будут работать бесплатно в День города Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичных парках 9 и 10 сентября аттракционы будут работать бесплатно в честь Дня города. Прокатиться на них можно, отстояв живую очередь, а на некоторые нужно заранее получить бесплатный билет, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Два дня 258 аттракционов в 21 парке, в том числе колесо обозрения и несколько аттракционов на ВДНХ будут бесплатными. Гости смогут проехать в сказочном поезде, попрыгать на батутах, посетить веревочные городки и покататься на каруселях.

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В парках культуры и отдыха попасть на аттракционы можно по очереди и без регистрации. Такие правила будут действовать в Московском зоопарке, в музее-заповеднике «Коломенское», в парке Горького и во многих других.

На ВДНХ в праздничные дни бесплатно будут доступны пять уличных аттракционов в парке «Орион». Прокатиться на них можно также в порядке живой очереди. Северная часть парка ждет детей от пяти до 10 лет для участия в мультимедиаигре. За бесплатными билетами нужно прийти в инфоцентр парка «Орион».

В парках запустили акцию после тестового голосования перед сентябрьскими выборами. Большая часть москвичей, отвечая на вопрос о выборе мероприятия для жителей на День города, предпочла вариант с бесплатными детскими аттракционами.

Ранее площадки «Московских сезонов» подготовили сотни мастер-классов ко Дню города. Местные жители и туристы смогут научиться готовить разные блюда и рисовать концертные афиши.