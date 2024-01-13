Москва 13 января 2024, 12:15 Москвичи смогут бесплатно посетить более 30 музеев и галерей в январе Акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 15 по 21 января Freepik

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В Москве с предстоящего понедельника стартует музейная неделя. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах до 21 января, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетить выставку «Абиссинские песни. Рождество» можно будет 15 января в Старом Английском дворе — в белокаменном подклете. Экспозиция расскажет о традициях празднования Рождества Христова в Эфиопии. Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает в понедельник на выставку «Второе дыхание». Гости ознакомятся с работой реставраторов и воссозданием экспонатов из металла, фарфора, дерева.

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Московский музей современного искусства 16 января приглашает на большую ретроспективу Дмитрия Налбандяна в честь 30-летия создания музея-мастерской народного художника СССР. Выставка Марии Тимофеевой «Память заменяет мне вид из окна» будет работать до 21 января. Ее основным сюжетом стала девятиэтажка. Она напоминает художнице Воркуту, где она проживала три года.

С полным списком музеев, участвующих в акции, можно ознакомиться на странице акции.

На ВДНХ в Москве также заработала выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом», приуроченная ко дню рождения ученого-эндокринолога Бориса Завадовского. Экспозиция будет открыта до 24 марта.