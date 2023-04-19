Москва 19 апреля 2023, 10:25 Москвичи с приходом весны заключили на 17% больше ипотечных сделок Правительство: число ипотечных сделок в Москве в марте 2023 года увеличилось на 17% РИА «Новости»

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В марте на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы зарегистрировали на 17,2% больше ипотечных договоров, чем в феврале, и превысили результаты 2021 года. Об этом сообщил информационный центр столичного правительства.

Если в феврале Росреестр насчитал 9781 договора ипотечного жилищного кредитования, то в марте — 11 464, то есть на 17,2% больше. Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве Игорь Майданов сообщил, что в первый весенний месяц зарегистрировали на 7,1% меньше сделок по сравнению с результатами 2022 года, но на 0,5% больше показателя 2021 года.

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По итогам всего первого квартала оформили 28 316 договоров жилищной ипотеки — на 10,2% меньше, чем в 2022 году, но на 6,7% больше 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом в 2008–2021 годах 2023 год стал максимальным по числу зарегистрированных ипотек.

«Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В марте в городе выдали 21,4% от общероссийского объема льготной ипотеки, или 25,5 миллиарда рублей. Всего с момента запуска программы москвичи получили кредиты на сумму более 840 миллиардов рублей.

Ранее в Подмосковье объявили об изменении программы социальной ипотеки. Власти решили увеличить квоту для молодых ученых и специалистов.