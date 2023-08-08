Москва 08 августа 2023, 19:12 Москвичи с инвалидностью создали более 50 тысяч подарков для социального маркетплейса Мастера соцмаркетплейса «Москва — добрый город» изготовили около 50 тысяч подарков Сайт мэра и правительства Москвы

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Почти 50 тысяч подарков изготовили мастера социального маркетплейса «Москва — добрый город» за два года. Проект объединил свыше 1,3 тысячи инвалидов или людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщил глава департамента труда и соцзащиты населения Москвы Евгений Стружак.

Он уточнил, что участники работают в инклюзивных мастерских 40 столичных организаций. Это позволило им реализовать себя, обзавестись новыми знакомствами и заработать.

За второй год деятельности социального маркетплейса особые мастера изготовили почти в 2,5 раза больше уникальных товаров ручной работы. Евгений Стружак

Стружак отметил, что это произошло благодаря повышенному спросу москвичей на изделия, росту производительности труда, расширению ассортимента продукции и увеличению каналов сбыта.

Мастера постоянно обучаются новым техникам и ремеслам. Это способствует регулярному обновлению каталога продукции уникальными позициями. На сайте проекта размещено больше 800 эксклюзивных изделий.

За два года представители маркетплейса приняли участие в 15 городских благотворительных мероприятиях. Общая выручка от продаж подарков за это время превысила 13 миллионов рублей.

Ранее атлет с инвалидностью пробежал 120 километров из Москвы в Сергиев Посад. Забег состоялся в рамках социального проекта «Сила духа».