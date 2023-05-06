Москва 06 мая 2023, 16:05 Москвичи проверили на подлинность более 7,5 миллиона документов жилищного учета Жители столицы проверили 7,5 миллиона документов жилищного учета на mos.ru freepik.com

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Москвичи воспользовались сервисом «Проверка подлинности документов жилищного учета» свыше 7,5 миллиона раз. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя главы департамента информационных технологий Владислава Шишмарева.

Приложение полезно для тех, кто планирует купить квартиру.

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Перед оформлением сделки пользователь запрашивает у хозяина документы жилищного учета, в которых есть информация о собственниках и данные о жилье. В частности — выписка из домовой книги, единый жилищный документ, а также справка о наличии или отсутствии долгов за ЖКХ.

«Эти документы необязательны при совершении сделки, но помогают покупателям убедиться в ее прозрачности. Все сведения в сервисе хранятся в обезличенном виде, а достоверность данных обеспечивается за счет использования технологии блокчейн, поэтому их невозможно заменить или удалить», — отметил Шишмарев.

Сервис дает гарантию, что предоставленные документы подлинные.

Чаще всего через это приложение москвичи проверяли подлинность выписок из домовой книги — больше 4,7 миллиона раз.