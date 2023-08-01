Москва 01 августа 2023, 20:10 Москвичи помогут собрать в школу детей из новых регионов России Акция в поддержку детей новых регионов России «Соберем ребенка в школу» началась в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» стартовала в столице. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Москвичи могут приобрести и передать канцелярские принадлежности и любые другие вещи, необходимые для учебы. Их отдадут школьникам из новых регионов России.

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Для этого во всех округах столицы открыли 15 пунктов приема — в штабах акции по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» и волонтерских окружных центрах «Доброе место».

Приносить можно тетради и обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки, пеналы, рюкзаки, альбомы, фломастеры, акварельные краски, гуашь, кисти для рисования, непроливайки, палитры для смешивания красок, цветную бумагу, цветной картон, клей, пластилин, а также тетради для нот и музыкальные инструменты.

Также требуются новая школьная и спортивная форма для детей от шести до 17 лет, повседневная и спортивная обувь — эти товары волонтеры примут только в новом состоянии, целой упаковке и с бирками производителей.

Первоклассники с новыми рюкзаками и школьными наборами встретят День знаний как настоящий праздник с подарками. Не нужно много времени, чтобы порадовать детей из новых регионов России. <…> Ждем всех неравнодушных, кто готов стать добрыми волшебниками для детей. Александр Левит Директор ресурсного центра «Мосволонтер»

Поучаствовать в акции можно до 30 сентября.

Ранее столичная таможня передала Народному фронту более 16 тысяч пар конфискованной женской и детской обуви, чтобы помочь жителям новых регионов. Общая стоимость груза, который из конфискованного превратился в гуманитарный, составила шесть миллионов рублей.