Москва 15 февраля 2024, 19:09 Москвичи помогли убрать с улиц сотню брошенных автомобилей Более 100 брошенных автомобилей убрали с московских улиц за январь РИА «Новости»

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Благодаря активности пользователей портала «Наш город» с улиц Москвы в январе убрали свыше 100 брошенных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

«За 2023 год по сообщениям жителей убрали более 3,8 тысячи машин, а за все время работы портала — свыше 51 тысячи брошенных транспортных средств», — рассказал глава учреждения Александр Пищелко.

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Столичный Центр организации дорожного движения отметил, что освобождение города от подобных машин позволило очистить около 67 гектаров парковочного пространства. Брошенные автомобили зачастую мешают проезду и занимают паркинг.

Чтобы сообщить о брошенном автомобиле, гражданам достаточно загрузить его фотографию на портал «Наш город» с указанием адреса, выбрав категорию местоположения авто — двор или проезжая часть.

Автомобиль считается разукомплектованным, если у него отсутствует какой-либо элемент: дверь, колесо, стекло или другой. Специальная комиссия примет решение о его статусе. Сначала специалисты попытаются найти владельца такого автомобиля. Если хозяина найдут, ему отправят предложение привести машину в порядок. В случае отсутствия действий со стороны владельца в течение 14 дней, автомобиль отправят на специализированную стоянку.

Для возврата эвакуированного авто владельцу необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» и предоставить требуемые документы, подтверждающие его право на транспортное средство.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», как правильно «оттаять» машину после ледяного дождя. Он посоветовал прогревать двигатель во время морозов в течение трех-пяти минут.