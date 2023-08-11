Москва 11 августа 2023, 10:11 Москвичи поделились идеями развития города Проект «Молодежь Москвы» реализует идеи горожан по развитию столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В июле на сайте «Город идей» прошел проект по развитию инициатив офиса «Молодежь Москвы». С подачи горожан в столице проведут мастер-классы по приготовлению здоровой еды, ярмарку вакансий и уроки для молодежи по использованию спортивного оборудования. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Около восьми тысяч москвичей поделились своими предложениями об организации мероприятий для молодежи в сфере карьеры, обучения, здорового образа жизни, творчества, общения. Всего на рассмотрение представили 1145 идей.

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Специалисты отобрали 68 лучших концепций, которые в перспективе воплотит в жизнь проектный офис «Молодежь Москвы». В частности, жители предложили провести встречи в формате бизнес-завтраков, создать сообщество кинолюбов и организовать выставки молодых художников.

Кроме того, участники обсудили фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» и рассказали, какие новые услуги и сервисы хотели бы увидеть в мультиформатном пространстве проектного офиса.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 30 тысяч горожан присоединились к платформе «Город идей». Ее общая аудитория составила свыше 440 тысяч человек.