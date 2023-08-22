Москва 22 августа 2023, 11:02 Москвичи пережили самую холодную ночь в августе Метеоролог Позднякова: ночь на 22 августа в Москве стала самой холодной за месяц Сайт мэра и правительства Москвы

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Ночь на вторник, 22 августа, в столице выдалась самой холодной в этом месяце. Последний раз относительная прохлада накрыла регион в июле, рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Прошедшая ночь 22 августа в Москве выдалась холодной. Самой холодной в этом августе!» — сообщила она.

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По словам синоптика, в столице зафиксировали минимальную температуру воздуха на ВДНХ — +12,1 градуса, в МГУ столбики термометра показали +11,8 градуса. В Московской области было еще холоднее, в частности, в Клину + 7,5 градуса, в Дмитрове +9 градусов.

Самую низкую температуру отметили на востоке Подмосковья, в Черустях +6,1 градуса. Метеоролог добавила, что последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около +9 градусов.

По данным Гидрометцентра России, предстоящей ночью 23 августа воздух остынет до +10…+12 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве 22 августа будет до +21 градуса и пройдут дожди. На погоду окажет влияние приближающийся с запада атмосферный фронт.