Москва 18 ноября 2023, 09:53 Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени Синоптик Леус: ночь на 18 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Температура воздуха в Москве в ночь на 18 ноября опустилась до минимума с начала осени. Столбики термометра опустились почти до -9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», — подчеркнул он.

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Синоптик уточнил, что специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха -8,5 градуса. Это означает, что за сутки показатели опустились сразу на 5,2 градуса.

Леус отметил, что в Московской области холоднее всего было ночью в Клину, там воздух остыл до -12,1 градуса.

По словам метеоролога, оценивая синоптическую ситуацию в атмосфере, прогнозируются еще более низкие температуры в предстоящую ночь в Москве.

«Показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки», — заключил он.

В субботу москвичей ждет декабрьская погода. В дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.