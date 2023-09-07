Москва 07 сентября 2023, 13:09 Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени Синоптик Позднякова: ночь на 7 сентября стала самой холодной в Москве в сезоне Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура составила +8,9 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ночью 7 сентября погоду в столичной области определяла периферия антициклона. Поэтому она была ветреной. Это и уберегло воздух от сильного выхолаживания в условиях ясного неба», — уточнила она.

Реклама

Метеоролог отметила, что прошлой ночью на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) зафиксировали температуру +8,9 градуса. В Московской области, в Клину, столбики термометров опустились до +5,9 градуса. При этом почва остыла до +5 градусов.

Позднякова предупредила жителей и гостей региона о том, что предстоящая ночь будет малооблачной, но ветреной. Кроме того, на этой неделе ночь на субботу побьет сегодняшние показатели по холоду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что холодный антициклон накроет Москву 7 сентября. Под его влиянием температура окажется ниже климатической нормы.