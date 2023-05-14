Москва 14 мая 2023, 20:47 Москвичи передали старые фотопленки и снимки для проекта «Московская фотолетопись» Собянин заявил о собранных 4,5 тысячи кадров для проекта «Московская фотолетопись» T.me/mos_sobyanin

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Запущенный Главным архивом и центрами «Мои документы» проект «Московская фотолетопись» принял от горожан более 4,5 тысячи кадров. Фотографии и кинопленки сохранятся в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что речь идет о кадрах, снятых на улицах города с 1950-х по 2000-е годы. В результате получится живая история столицы с ее буднями и праздниками, а также постепенным преображением.

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Собянин подчеркнул, что горожане приносят личные снимки, сделанные на фоне памятников и достопримечательностей, делятся кадрами с прогулок в парках и на центральных бульварах. Жена фотокорреспондента Ильи Кузнецова принесла фотографии с Булгаковского фестиваля на Патриарших прудах 1991 года.

Сохранить архивные кадры могут все жители города, передав снимки и пленки через Главный архив и центры государственных услуг.