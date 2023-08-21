Москва 21 августа 2023, 11:49 Москвичи оценят благоустройство в нескольких округах столицы Москвичи оценят благоустройство в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине, Ховрине и Кунцеве Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы в приложении «Активный гражданин» поставят оценки благоустройству, которые провели в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине, Ховрине и Кунцеве. В этих районах создали новые места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По проекту «Проектируем район» архитекторы разработали идеи развития территорий вместе с местными жителями. Теперь москвичам предложили оценить благоустроенное пространство в Бирюлеве Восточное между домами № 15, № 17 и № 19 на Касимовской улице.

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С подачи горожан на территории появились четыре детские площадки с качелями, каруселями, горками и тарзанкой. Жители старшего возраста просили создать места для отдыха, качели с навесами и лавочки. Для спортсменов создали зону с тренажерами и теннисные столы.

В Западном Дегунине создали пространство с детскими и спортивными площадками. По просьбам жителей обустроили спортивный городок, установили стритбольную площадку, тренажеры, столы для шахмат и настольного тенниса.

Респонденты смогут поставить отличную оценку, твердую четверку или выбрать варианты «Мне не понравилось», «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше».

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал о благоустройстве студенческого квартала у МГТУ имени Баумана. Работы завершили на 75%.