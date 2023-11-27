Москва 27 ноября 2023, 13:02 Москвичи отметили День матери концертами, мастер-классами и флешмобами Ракова: масштабную программу в честь Дня матери провели в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На протяжении всей прошлой недели в Москве проходили события в честь Дня матери. Психологи консультировали желающих в школах и колледжах, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы подготовили масштабную недельную праздничную программу и сейчас видим, какой большой отклик она получила со стороны горожан», — уточнила она.

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Ракова отметила, что встречи с топовыми спикерами, праздничные концерты и мастер-классы в семейных центрах и центрах московского долголетия посетили несколько тысяч человек. Посетители МФЦ отправили свыше трех тысяч оригинальных открыток ко Дню матери по почте.

Изюминкой торжества стал «Лекторий московской мамы». Это серия бесплатных лекций от ведущих экспертов и звезд. Более четырех тысяч женщин с детьми посетили занятия очно, еще свыше 400 тысяч — прослушали онлайн.

Кроме того, детские поликлиники Москвы раздали 100 тысяч рецептов. Каждой маме, посетившей с ребенком в детскую поликлинику в прошлые выходные.

С января 2023 года в московских роддомах на свет появилось свыше 100 тысяч детей. Самый популярный день рождения — 23 августа, тогда 371 женщина стала мамой.