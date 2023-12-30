Москва 30 декабря 2023, 11:44 Москвичи определили любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ Собянин: жители Москвы выбрали любимые локации на ВДНХ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москвичи назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в тройку лидеров попали обновленные павильоны — № 1 «Центральный», № 34 «Космос» и № 11 «Металлургия».

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Среди отреставрированных фонтанов на первом месте оказался «Дружба народов», вторую строчку занял «Каменный цветок», на третьем оказался «Золотой колос».

Москвичи также выбрали отремонтированные исторические входы выставки. Лучшим признали Главный вход, второе и третье место отдали Северному входу и Южному входу.

Глава города добавил, что на ВДНХ проводят реставрацию с 2014 года. Специалисты возвращают на прежние места памятники и шедевры искусства, а также открывают исторические павильоны. В них размещаются музеи, культурные и образовательные центры.

Москвичей также пригласили отметить Новый год на ВДНХ. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.