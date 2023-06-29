Москва 29 июня 2023, 10:33 Москвичи оформили более 50 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru ДИТ Москвы: горожане оформили более 50 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители столицы свыше 50 тысяч раз воспользовались сайтом mos.ru для оформления единых читательских билетов. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

Электронный читательский билет так же, как и пластиковый, принимают во всех городских библиотеках. При этом его можно сохранить на смартфон, чтобы он всегда был под рукой. Департамент информационных технологий Москвы

В пресс-службе уточнили, что билет дает возможность брать книги или бронировать их с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» в 440 городских библиотеках. В прошлом месяце услуга была популярнее на 40%, чем в апреле.

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Оформить читательский билет могут все желающие, у кого есть учетная запись на mos.ru, в том числе дети с 14 лет. Для этого нужно заполнить поля с именем, датой рождения, контактами и указать паспортные данные. Также необходимо загрузить фотографию, чтобы сотрудник библиотеки смог идентифицировать читателя.

Для получения книги достаточно показать библиотекарю штрихкод с его номером на экране телефона.

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