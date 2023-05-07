Москва 07 мая 2023, 15:02 Москвичи купили у города более 1,8 тысячи машино-мест с января по март Ефимов: за первые три месяца 2023 года москвичи купили у города 1,8 тысячи машино-мест РИА «Новости»

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На столичном аукционе за три месяца продали около двух тысяч парковочных мест. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В Москве ранее власти выставили на торги места для парковки. На один лот претендовали по четыре человека.

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В итоге город реализовал больше 1,8 тысячи машино-мест за первые три месяца этого года. Данный показатель больше на треть, чем за аналогичный период прошлого года.

«Город предлагает машино-места на подземных паркингах и многоуровневых наземных автостоянках в разных районах Москвы. Средняя стоимость лота составляет 397,9 тысячи рублей», — отметил заммэра.

Объекты площадью от 9,9 до 39,9 «квадратов» приобретали для одиночного пользования и для всей семьи.

Наибольшим спросом пользовались машино-место площадью 30,4 «квадрата» на подземной автостоянке в 1-м Самотечном переулке и лот площадью 16,8 квадратного метра на многоуровневой автостоянке, расположенной на улице Академика Королева — за каждое место боролись 28 участников.