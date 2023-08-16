Москва 16 августа 2023, 13:34 Москвичи дали названия новым улицам и бульварам в Покровском-Стрешневе Мэр Москвы Собянин: четыре улицы в Покровском-Стрешневе назовут в честь легенд «Спартака» РИА «Новости»

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Москвичи дали название для восьми улиц, двух бульваров и одной набережной в районе Покровское-Стрешнево. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре улицы получили свои названия благодаря легендарным спортсменам, наставникам и руководителям футбольного клуба «Спартак». Так, в районе появились адреса в честь братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова и Николая Озерова.

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У Тушинского аэрополя все топонимы решили связать с темой покорения воздушного пространства. Теперь в столице появились улицы Спортивной Авиации, Виражная, Аэроклубная, Пилотажная, а также Чкаловский и Небесный бульвары.

Кроме того, проезд вдоль Москвы-реки в этом районе теперь называется Покровской набережной.

Ранее в Москве запустили две новые эстакады на юго-востоке города, соединяющие улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе с МКАД.