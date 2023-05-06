Москва 06 мая 2023, 15:35 Самым популярным сервисом МосгорБТИ стал единый документ поэтажного плана с экспликацией freepik.com

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Единый документ поэтажного плана с экспликацией заказывали больше 20 тысяч раз в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства, главу департамента городского имущества Максима Гамана.

С помощью этого документа москвичи могут согласовать перепланировоку, перевести жилое помещение в нежилое, а также подтвердить данные о расположении объекта и его характеристики.

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Сервис работает с 2022 года и уже стал самым популярным.

«Чаще всего москвичи заказывали единый документ в клиентских центрах МосгорБТИ — почти семь тысяч раз, более шести тысяч — в офисах МФЦ. Еще пять тысяч запросов горожане подали онлайн на сайте организации и две тысячи — на портале mos.ru», — рассказал Гаман.

Жители столицы предпочитают получать документ в электронном виде с цифровой подписью. МосгорБТИ выдает единый документ, не учитывая дату последнего обследования объекта.

На подготовку документа уходит не больше пяти рабочих дней, но получить поэтажный план с экспликацией можно и в день оформления заявки. В этом случае необходимо воспользоваться опцией срочного заказа.