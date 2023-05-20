Москва 20 мая 2023, 12:13 Москвичи больше 20 тысяч раз оформили документы одним пакетом в центрах госуслуг с начала года Жители Москвы более 20 тысяч раз оформили документы одним пакетом в центрах госуслуг Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице набирает популярность возможность оформить пакет документов в одном окне в центрах госуслуг. Чаще всего горожане приходят за документами из раздела жизненных ситуаций — «Рождение ребенка». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столичные центры госуслуг с января по март горожане обратились больше двух десятков тысяч раз, чтобы получить документы одним пакетом по вкладке на сайте «Жизненные ситуации».

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Самым популярным запросом среди москвичей в этом разделе стало «Рождение ребенка» — обратились больше 11 тысяч горожан. Родители могут за один визит оформить все необходимые документы для младенца: от свидетельства о рождении ребенка до загранпаспорта.

В перечень документов также входит оформление сертификата на материнский или семейный капитал. Работники центров госуслуг «Мои документы» также ответят на все интересующие вопросы и примут заявления о получении соцвыплат.

Москвичам напомнили, что в офисах госуслуг можно оформить за один визит пакет документов в других жизненных ситуациях: «Многодетная семья», «Оформление наследства», «Перемена имени», «Приобретение жилья», «Смена места жительства», «Я — автомобилист», «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги».

Ранее в Москве стартовал сезон свадеб на Северном речном вокзале.