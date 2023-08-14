Москва 14 августа 2023, 10:28 Москвичи более 340 миллионов раз обратились в общегородской контакт-центр Общегородской контакт-центр более 340 миллионов раз оказал помощь москвичам Сайт мэра и правительства Москвы

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За более чем 12 лет общегородской контакт-центр помог жителям Москвы с самыми разными насущными вопросами более 340 миллионов раз. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

В департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что каждый месяц центр обрабатывает в среднем около пяти миллионов звонков на самые разные темы. Сервис помогает уточнить статус оформления тех или иных документов, узнать расписание городского транспорта, записаться на прием к врачу или вызвать мастера для устранения коммунальных неполадок.

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«Среди наиболее частых вопросов — регистрация показаний приборов учета воды, график работы центров госуслуг „Мои документы“, поликлиник и городских ведомств, оформление патента, продление и закрытие больничного листа, запись к врачу», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Кроме того, живым операторам помогает с обработкой запросов и голосовой робот. С начала этого года он принял звонки девяти с половиной миллионов жителей столицы.

Ранее руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что почти семь тысяч человек воспользовались электронными сервисами по программе реновации, позволяющими записаться на заключение договора, подать заявку на прием к нотариусу, пожаловаться на дефекты строительства и нанять грузчиков.