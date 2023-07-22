Москва 22 июля 2023, 19:56 Москвичей ждет «Путешествие по страницам музыки» на ВДНХ Фестиваль «Путешествие по страницам музыки» начнется на ВДНХ с 23 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Кавер-группы покажут москвичам свое мастерство на фестивале «Путешествие по страницам музыки», который стартует 23 июля. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

На открытой сцене у выводного круга Центра национальных конных традиций с воскресенья и до 13 августа каждые выходные будут проходить концерты, на которые можно попасть абсолютно бесплатно.

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Например, 23 июля в 20:00 перед зрителями выступит инструментальный струнный проект Imperia Music Band. Музыканты сыграют всем известные композиции в симфо-рок-обработке, в программе саундтреки из кинофильмов «Звездные войны», «Реквием по мечте», «Жестокие игры», сериала «Великолепный век».

Двукратный чемпион Москвы по битбоксу Янис Бакус и хоровой коллектив Shakers 29 июля откроют новые грани классических композиций и любимых хитов, а на следующий день кавер-группа «Москвичка» исполнит любимые поп-песни разных десятилетий.

Шумную вечеринку в стиле 1990-х 6 августа устроит кавер-группа Crazy Beats. В финале фестиваля, 13 августа, кавер-группа Orlov Band погрузит гостей в музыку 1980-2000-х годов и не просто исполнит композиции разных жанров, но и расскажет о них.

Ранее на ВДНХ обновили цветочные композиции у главной арки и центральных аллей.