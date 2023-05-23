Москва 23 мая 2023, 10:36 Москвичей расселят в шесть новых домов по программе реновации Жителей Москвы расселят в новые дома на севере столицы по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 1,5 тысячи жителей столицы расселят в шесть новых домов по программе реновации. Их возвели в Бескудниковском, Головинском и Дмитровском районах. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Общая площадь квартир превышает 50 тысяч квадратных метров. Дополнительно на территории Северного округа строят и проектируют 57 новостроек общей площадью квартир около 1,1 миллиона квадратных метров», — сообщил он.

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Уже в Бескудниковском районе жители старых домов получили ключи от новых квартир в 12 новостройках.

Всего в Северном округе переселились 12,7 тысячи человек.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала о строительстве домов на востоке и юго-востоке столицы.

Здания выполнят согласно современным архитектурным и планировочным решениям. В районах будет развита транспортная и социальная инфраструктура. Также территории у домов благоустроят и озеленят, подчеркнула эксперт.