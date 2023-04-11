Москва 11 апреля 2023, 10:36 Москвичей призвали придумать идеи по улучшению парка Горького в честь его 95-летия Заммэра Сергунина: проект к 95-летию парка Горького запустят на платформе «Город идей» РИА «Новости»

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Регистрация участников проекта «Парк Горького» в честь 95-летия культурной площадки началась на московской платформе «Город идей». Они смогут направить свои идеи насчет наполнения событийной программы парка с 18 по 20 апреля, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», — сказала она.

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Москвичи смогут принять участие в тематических обсуждениях насчет музыки, достопримечательностей и работы кинотеатра в парке. Заключительным этапом станет голосование, во время которого отберут самые популярные идеи. Позже их реализуют.

Платформа «Город идей» заработала в Москве в 2014 году. Она позволяет жителям делиться своими идеями по развитию города в различных сферах — от благоустройства до предпринимательства.