Москва 30 июня 2023, 12:46 Москвичей призвали не подкармливать птиц и животных в парках летом

Читать 360tv в

В городских столичных парках в летний сезон имеется огромное количество пропитания для птиц и животных, дополнительно их подкармливать не рекомендуется. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Именно в это время года у зверьков, проживающих на территориях парков, нет никаких сложностей с поиском пропитания.

Реклама

Отмечается, что при условии дополнительного подкармливания белок летом зверьки могут потерять навык поиска пищи, из-за чего им станет труднее выживать в условиях дикой природы.