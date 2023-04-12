Москва 12 апреля 2023, 17:32 Москвичей призвали добавить СНИЛС в ЕГРН перед заказом выписок о недвижимости Росреестр Москвы: из-за отсутствия СНИЛС в реестре недвижимости выписка будет неверной Pxhere

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Управление Росреестра по Москве выявило более 300 тысяч записей о правообладателях, у которых нет уникального номера СНИЛС в ЕГРН. Без него в выписке могут быть недостоверные данные, рассказал глава управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по столице Игорь Майданов.

«Отсутствие в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) актуального СНИЛС влечет за собой некорректное отображение объекта недвижимости в сервисах и при заказе онлайн-выписок на портале госуслуг, так как связь данных осуществляется именно по данному идентификатору. Поэтому при заказе выписок собственник зачастую получает документ с отображением неполных сведений или не о всех объектах недвижимости», — пояснил он.

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Майданов напомнил, что в прошлом месяце сервисы Росреестра интегрировали с «Госуслугами». Из-за этого необходимость наполнить ЕГРН полными и актуальными данными о СНИЛС пользователей выросла.

Точные персональные данные служат залогом сохранности недвижимости, рассказал Майданов. Он добавил, что из-за этого Росреестру важно постоянно верифицировать правообладателей, в том числе в части присвоения им СНИЛС.

Ускорить процесс и избежать неточностей поможет личное обращение. Подать заявление для уточнения своих персональных данных можно в ближайшем офисе «Мои документы» или столичном филиале ППК «Роскадастр».