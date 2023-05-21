Москва 21 мая 2023, 09:13 Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды Дептранс призвал московских водителей быть осторожными на дорогах из-за непогоды Wikimedia Commons

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Столичных автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дорогах 21 мая из-за непогоды. Сообщение опубликовал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения», — написали в Telegram-канале дептранса.

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По прогнозам синоптиков, до 18:00 в Москве ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, столица останется под влиянием высотного циклона. В регионе будет облачная с прояснениями погода.

Москва окажется в плену ненастья на три дня. Однако июльская погода в Центральную Россию вернется уже в конце следующей недели.