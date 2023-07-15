Москва 15 июля 2023, 11:00 Москвичей пригласили в парки на фестиваль «Вместе с городом!» Фестиваль «Вместе с городом!» пройдет в парках Москвы до 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В парках будет до 10 сентября проходить фестиваль «Вместе с городом!». Посетители смогут послушать лекции, принять участие в мастер-классах и поиграть в настольные игры. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Идея фестиваля заключается в общении с москвичами о городской жизни и возможностях саморазвития, а также об изменениях в городской среде и культуре. Стартует мероприятие в эти выходные. В парке «Северное Тушино» 15 и 16 июля состоится фестиваль-диалог.

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Гостям предложили поучаствовать в арт-тимбилдинге «Рисуем город вместе», а также посмотреть экспозиции «Москва на ладони», чтобы узнать, как о том, как участвовать в жизни города через его мобильные приложения. Также посетителей научит делать полезные подарки «Добрый блокнот».

В полдень художник покажет, как создаются живописные произведения. Затем стартует мастер-класс «Искусство быть разным», который ознакомит с практиками по раскрепощению, снятию внутренних зажимов и общению без стеснения.

Фестиваль пройдет и в других столичных парках. Например, 22 июля в парках Дружбы и «Дубки», а 23 июля — в парке «Ангарские пруды», 30 июля — в Лианозовском и Бабушкинском парках.

Ранее москвичам рассказали о программе фестиваля «Вкусы России» в выходные.