Москва 03 декабря 2023, 09:51 Москвичей пригласили в парки на бесплатные декабрьские фотовыставки Бесплатные фотовыставки пройдут в декабре в московских парках Пресс-служба департамента культуры Москвы

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В Москве на открытых площадках в декабре представят несколько фотовыставок. Посетителей парков ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В преддверии открытия катка в парке Горького организовали фотовыставку «Зима в парке Горького». Экспозиция представляет собой кадры именитого советского фоторепортера Эммануила Евзерихина. Гости смогут увидеть снимки зимнего карнавала и новогодней ели 1940-1941 годов.

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В саду имени Баумана откроют фотовыставку «Мой Дагестан. Наш Расул» в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В парке «Ходынское поле» москвичей и туристов ждут несколько проектов. Среди них — собственная экспозиция парка «Прогулка с домашним питомцем», которую посвятили всемирному Дню домашних животных. В декабре там пройдет фотовыставка с элементами нейро-арта «Огонь, вода и свинцово-оловянные трубы» в честь Московского международного дома музыки. Гостям парка покажут, как его изобразила нейросеть.

В саду «Эрмитаж» представят выставку о Великом Новгороде с известными архитектурными памятниками и комплексами, а также древними монастырями. Парк «Горка» в декабре приглашает посетителей ознакомиться с проектом «Роза Хутор — сказка горного Черноморья».

Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».