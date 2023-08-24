24 августа 2023, 19:29
Москвичей пригласили в парки на акцию «Ночь кино»
Акция «Ночь кино» пройдет в московских парках 26 и 27 августа
В последние летние выходные в столичных парках проведут акцию «Ночь кино». Гости смогут насладиться просмотром современных отечественных фильмов, а также посетить тематические развлекательные и просветительские мероприятия, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В Воронцовском парке 26 августа в 20:00 на центральной поляне можно будет посмотреть картины «Чебурашка» и «Вызов». Перед началом показов организаторы проведут мастер-классы «Киномаска» и «Мультигрим». Также пройдет музыкальная программа и тематический квиз. Желающих участвовать ждут с 17:00 до 20:00.
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В Измайловском парке на эстраде «Солнечная» с 21:00 до 02:00 тоже покажут фильмы «Чебурашка» и «Вызов». Амфитеатр в Таганском парке представит эти два фильма с 18:00 до 22:15, а в зеленом театре Бабушкинского парка — с 18:30.
В парке «Ангарские пруды» в амфитеатре 26 августа пройдут показы трех отечественных картин: в 16:00 — «Чебурашка», в 18:00 — «Вызов», в 20:45 — «Праведник».
Для посещения всех парков и просмотра кино не потребуется ни оплаты, ни предварительной регистрации.
Ранее москвичей пригласили на День российского кино на ВДНХ. Гостей ждут экскурсии, кинопоказы и встречи с артистами.
Кино
Москва 2023
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