Москва 24 августа 2023, 15:19 Москвичей пригласили стать волонтерами в проекте «Город открытий» Сергунина: москвичи смогут стать волонтерами-координаторами в «Городе открытий» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям столицы предложили поучаствовать в образовательном туристическом проекте «Город открытий» в качестве волонтеров-координаторов. Им нужно будет знакомить подростков с профессиями будущего, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Приглашаем к участию в программе москвичей от 18 до 35 лет. Большое значение имеет опыт работы с детьми — например, вожатым или воспитателем. На конкурсной основе эксперты отберут около 100 волонтеров. Они приступят к своим обязанностям уже в октябре», — уточнила она.

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Вице-мэра отметила, что кандидатам предстоит пройти собеседование после подачи заявки. Им необходимо продемонстрировать знания основ волонтерской деятельности, ориентирование в городских проектах и умение интересно рассказывать о местных достопримечательностях.

После успешно пройденного собеседования претендентов пригласят на онлайн-занятия по семи направлениям. Далее кандидаты примут участие в очном брифинге. Лучшие попадут в команду волонтеров «Города открытий» и встретят первые группы детей во время осенних школьных каникул.

Ранее москивчам сообщили, что волонтеры помогут провести чемпионат «Абилимпикс-2023». Финал турнира пройдет в конце октября в «Гостином Дворе» и в колледжах города.