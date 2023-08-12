Москва 12 августа 2023, 13:44 Москвичей пригласили стать волонтерами на Дне Государственного флага РФ Жители Москвы смогут стать волонтерами в День Государственного флага России Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал набор в волонтеры ко Дню Государственного флага России. Желающих пригласили присоединиться к отряду добровольцев, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Сайт «Мосволонтер» набирает в волонтерский корпус участников для помощи в организации и проведении концерта 22 августа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Мероприятие пройдет в «Лужниках». Волонтерам предстоит раздать гостям сувениры и сориентировать их на площадке.

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Стать добровольцем могут все желающие от 16 лет. Волонтеры будут помогать с 14:00 до 23:00. У несовершеннолетних деятельность закончится раньше — в 21:30. Перед концертом помощников проинструктируют.

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, в 2022-м на концерте в честь Дня Государственного флага России число добровольцев превысило 400 человек.

Ранее волонтеры присоединились к помощи Московскому областному хоспису для детей. Все активисты получат запись в электронную книжку волонтера «Добро.рф».