Москва 27 января 2024, 13:56 Москвичей пригласили послушать онлайн-лекции об экологическом просвещении Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил лекции о сортировке мусора Freepik

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Комплекс городского хозяйства Москвы представил видеоуроки на тему грамотной сортировки отходов. Горожане также узнают, что производят из вторсырья, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экоблогер Роман Саблин в семи лекциях разъяснит все этапы сортировки мусора: от способов до программы раздельного накопления отходов, которую реализуют в Москве. Пользователи узнают, как выбрать место в доме или офисе для удобной сортировки отходов.

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Москвичи смогут посмотреть видеоэкскурсии по предприятиям и узнать об этапах, которые проходит мусор, когда его привозят в места переработки.

Также зрителям представят повседневные бытовые предметы из переработанных пластика, бумаги и стекла.

Программу по раздельному накоплению отходов запустили в Москве четыре года назад. Все дворы и зоны возле объектов соцсферы оснастили площадками с брендированными контейнерами.

Видеоуроки об экологическом просвещении опубликовали на сайте «Чистая Москва» и Rutube-канале ведомства.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 января также отметят День энергетики. В честь этого события пройдет фестиваль «Самый теплый день».