Москва 18 мая 2023, 13:25 Москвичей пригласили посетить музеи НКО Власти Москвы пригласили жителей посетить музеи НКО Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В День музеев, который отмечают 18 мая, некоммерческие организации предложили горожанам посмотреть экспозиции своих выставок. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» находится один из музеев НКО — «В тишине».

Реклама

«Он объединяет слышащих и глухих людей, создает общество равных возможностей. Здесь работают по-настоящему необычные экскурсоводы, носители тишины — глухие и слабослышащие люди», — уточнили в пресс-службе правительства.

Посетителям часовой экскурсии выдадут шумозащитные наушники. За это время можно будет обойти пять залов, все общение проходит без слов. Благодаря этому развивается мимика и происходит ознакомление с жестовым языком и дактильным алфавитом.

В Музее истории милосердия, расположенном в главном здании Российского Красного Креста, горожане узнают о самоотверженной деятельности медицинских сестер, санитарных дружинниц РКК на боевых полях, о военных донорах, работниках санитарно-эпидемиологических отрядов.

В Щукине в музее быта советских ученых «Академгородок», где проживали и трудились известные физики-ядерщики, лауреаты Ленинских, Сталинских, Государственных и Нобелевских премий, сохранилась обстановка тех времен.

В доме № 1 на улице Маршала Новикова в одном из залов музея воссоздали интерьер гостиной, в другом — интерьер гастронома с прилавком и кассой. В кабинете академика посетителям покажут старинный письменный стол, за которым можно будет даже посидеть.

Ранее московские власти поздравили музейных работников с профессиональным праздником.