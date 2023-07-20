Москва 20 июля 2023, 17:11 Москвичей пригласили отметить трехлетие проекта «Спортивные выходные» в «Лужниках» Проект «Спортивные выходные» отметит третий день рождения на полях МУФ в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках Московского урбанистического форума 5 и 6 августа в «Лужниках» пройдет фестиваль в честь третьего дня рождения проекта «Спортивные выходные». Об этом рассказали на сайте главы города.

Для гостей олимпийского комплекса подготовили широкую спортивную и развлекательную программу — нон-стоп-тренировки по йоге, растяжке и другим направлениям, фотозоны, где можно сразу распечатать снимки, арт-объекты и музыкально-спортивные проекты.

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Программу «Спортивные выходные» организовали Департамента спорта Москвы и центры госуслуг «Мои документы». Благодаря проекту любой желающий может посетить бесплатные тренировки с профессиональными тренерами. Занятия пройдут в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в Доме культуры «ГЭС-2», на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и на других площадках.

Ранее в Москве анонсировали начало еженедельных субботних забегов «Пять верст».