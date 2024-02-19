Москва 19 февраля 2024, 10:11 Москвичей пригласили на выставку «Выпуск. История. Суриковский» в «Зарядье» Выставку «Выпуск. История. Суриковский» откроют 1 марта в Москве в «Зарядье» Freepik

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В «Паркинг Галерее», расположенной в московском парке «Зарядье», 1 марта представят выставку «Выпуск. История. Суриковский». Посетители смогут ознакомиться с более чем 200 работами преподавателей и студентов Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Это масштабный выставочный цикл, посвященный наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы», — отметил глава департамента культуры Алексей Фурсин.

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Экспозиция расскажет об истории Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова.

Одному из преемников училища живописи, ваяния и зодчества, за несколько десятилетий удалось подготовить свыше шести тысяч мастеров. Речь идет о живописцах, скульпторах, графиках, архитекторах, реставраторах и искусствоведах.

Выставка включает работы более 180 авторов, охватывающие период с 1934 года по наши дни. Посетители увидят произведения студентов и педагогов. Акцент сделан на 1960–1990-е годы — время активного развития института. Экспозиция будет сопровождаться видеороликами с документальными съемками, интервью и хроникой.

В музее-панораме «Бородинская битва» с 19 февраля также начала работать выставка «И трубы их медные славу поют». Ее посвятили военной музыке и строевым музыкантам первой половины XIX столетия.