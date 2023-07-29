Москва 29 июля 2023, 13:40 Москвичей пригласили на выставку в честь Анны Ахматовой в «Коломенское» Посвященную Анне Ахматовой выставку откроют в Москве в «Коломенском» 10 августа Фото: freepik.com

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Музей-заповедник «Коломенское» в столице представит выставку «Поэма про героиню. Анна Ахматова в Коломенском» 10 августа. В экспозицию войдут мемориальные вещи поэтессы, архивные фотографии, а также памятники национального искусства 1950-1960-х годов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка поделена на два раздела. В первом посетители узнают о жизни и творчестве поэтессы, когда она проживала в Москве. Ахматова тогда считала себя бездомной, останавливалась у знакомых, так как своего жилья у нее в столице не было. Гостям также покажут личные вещи поэтессы: платье, плащ, очки, трость, бусину из четок, которую подарила ей Марина Цветаева в июне 1941 года.

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Второй раздел экспозиции посвящен особому отношению Ахматовой к Коломенскому. Впервые она там побывала в 1952 году, когда восстановилась от первого инфаркта.

«Вернувшись в Москву из санатория я от избытка сил, сразу поехала смотреть Коломенское. Ничего похожего я в жизни не видела, это прекраснее Notre Dame de Paris. Я целую неделю бредила Коломенским. Это неслыханно. Это должен видеть каждый и притом каждый день», — делилась впечатлениями поэтесса.

Ранее Собянин назвал самые посещаемые музеи Москвы за первое полугодие. Более шести миллионов человек посетили музеи и выставки с января по июль.