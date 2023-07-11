Москва 11 июля 2023, 16:19 Москвичей пригласили на выставку работ медиахудожников в парк «Зарядье» Выставку работ медиахудожников «Искусство данных» открыли в московском парке «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Зарядье» на медиафасаде главного туристско-информационного центра представили лучшие работы молодых медиахудожников. Выставка «Искусство данных» будет работать по вечерам до 23 июля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря выставке туристы и горожане смогут познакомиться с яркими произведениями цифрового искусства, созданными художниками из разных городов России. Ирина Шилкина Начальник управления туризма столичного комитета по туризму

На выставке представили семь произведений современного цифрового искусства, посвященных большим данным. Их создали на базе цифровой статистики по различным темам — от климата до маршрутов движения столичного транспорта.

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Экспонаты отбирали кураторы образовательной программы по медиаискусству на креативной платформе «Простор». Авторы под руководством экспертов проекта доработали произведения с учетом сложной формы купола туристско-информационного центра. Увидеть работы можно с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30.

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