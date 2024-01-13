Москва 13 января 2024, 16:55 Москвичей пригласили на выставку о воспитании детей императоров в Царицыне Выставку о воспитании детей императоров в Царицыне открыли в Москве Freepik

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В Москве в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» заработала выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Ознакомиться с экспозицией можно будет до 7 апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители узнают о первых годах жизни будущих правителей, о методах их воспитания, предпочтениях в играх и развлечениях, а также о способах развития талантов.

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Выставка представляет собой свыше 800 экспонатов, привезенных из Эрмитажа, музеев московского Кремля и других.

Один из экспонатов — первый указ императора о рождении его сына Петра Петровича. Гости смогут увидеть серебряную купель, в которой крестили Павла I. Ее Елизавета Петровна специально заказала из Пруссии.

Дворцы делили на взрослые и детские зоны. В последних были учебные и игровые комнаты. На выставке представили кожаную складную шахматную доску Петра I.

Акция «Московская музейная неделя» также пройдет в столице с 15 по 21 января. Жители и гости мегаполиса смогут бесплатно побывать более чем в 30 музеях, галереях и выставочных залах.